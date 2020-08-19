Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Военный переворот в Мали является насильственным захватом власти и достоин осуждения, сообщается в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, опубликованном 19 августа.

Малийские силовики U.S. Africa Command

В заявлении сказано, что Вашингтон «решительно осуждает произошедший 18 августа мятеж в Мали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран выступил с осуждением захвата власти в Мали военными, в результате которого президент страны Ибрагим Кейта был отстранён.

Организаторы мятежа объявили о том, что властью в стране является теперь Национальный комитет спасения и что будут проведены президентские выборы.

Читайте подробнее: Мятежники в Мали пообещали провести выборы в «разумные» сроки

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали перестало работать посольство ФРГ