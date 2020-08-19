Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране Mohsen Zare

Дональд Трамп ясно заявил, что мы намерены это сделать в ближайшее время, и мы это сделаем». Помпео «Президент СШАясно заявил, что мы намерены это сделать в ближайшее время, и мы это сделаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в отношении Ирана действует ряд санкций, основанных на резолюциях СБ ООН.

Так, в Иран запрещено экспортировать атомную, ракетную и значительную часть военной продукции. Также запрещены прямые иностранные инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность.

Запрещён экспорт в Иран продукции тонкой переработки нефти. Запрещено взаимодействие с Корпусом стражей Исламской революции и с морским флотом Ирана.

Под запретом находится взаимодействие с иранскими банками и страховыми компаниями.

Отметим, что часть санкций будут сняты осенью этого года — в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (так называемой ядерной сделкой с Ираном).

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