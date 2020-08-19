Осло, , 17:55 — REGNUM Российское посольство в Норвегии заявило протест властям королевства в связи с задержанием заместителя торгового представителя России и нарушением его дипломатического статуса. Об этом сообщается 19 августа на странице диппредставительства в Facebook.

По информации посольства, 15 августа российский дипломат был необоснованно задержан Полицейской службой безопасности (PST) в ходе встречи с норвежским гражданином.

Отмечается, что дипломата обыскали и не предоставили его возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела

«Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — сообщили в посольстве, добавив, что «свои выводы в России, конечно, сделают».

В диппредставительстве также отметили, что сертификационная компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный норвежец, имеет «многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты».

Как подчеркнули в посольстве, прежде «такая кооперация никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны».

Напомним, ранее сегодня телекомпания NRK сообщила со ссылкой на МИД Норвегии, что после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче государственной тайны другой стране, из королевства будет выслан встречавшийся с ним российский дипломат.

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