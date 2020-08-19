Брюссель, , 17:50 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза сегодня, 19 августа, провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования.

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По итогам саммита было объявлено, что Евросоюз не признает результаты выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом итоговая декларация саммита не содержит призыва к проведению новых выборов.

Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил, что все участники саммита осуждают насилие против протестующих в Белоруссии и требуют независимого и прозрачного расследования.

Также ЕС в ближайшее время планирует ввести санкции в отношении значительного числа белорусских официальных лиц за «насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Мишель отметил, что рассматривается вопрос о включении в черный список и самого Лукашенко.

Евросоюз поддерживает предложение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поддержке диалога в Белоруссии между властью и оппозицией и выражает готовность всячески содействовать этому диалогу.

Кроме того, Евросоюз готов выделить Белоруссии 53 млн евро. Эта программа помощи будет распределена таким образом, что данные средства пойдут рядовым гражданам. В частности, 2 млн евро направят на поддержку «жертв репрессий», 1 млн евро — на поддержку общественных организаций и гражданского общества, 50 млн евро — на борьбу с коронавирусом.