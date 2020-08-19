Москва, , 17:48 — REGNUM В Белоруссии Запад пытается применить украинско-венесуэльский сценарий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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"Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить продвижения своих собственных геополитических интересов», — заявил Слуцкий.

Любые попытки навязывания так называемого посредничества могут обернуться прямым повторением украинских событий, рассуждает парламентарий.

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Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренного саммита.

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