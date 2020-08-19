Лондон, , 17:48 — REGNUM Военно-морской флот Британии проведёт совместные морские учения с ВМС Украины, заявил 19 августа британский военный министр Бен Уоллес по итогам своего визита в Киев.

Бен Уоллес на брифинге в Киеве Mil.gov.ua

По его словам, целью этих манёвров станет предотвращение «угроз» в Чёрном море.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — указано в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих приобрести ряд навыков, от оказания первой помощи до оперативного планирования, и всё это защищает их территориальную целостность», — говорится в тексте.

Ранее в Киеве Уоллес заявил, что осенью текущего года Британия направит в черноморский регион корабли для совместных военных учений.

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