Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, меняющий индексацию пенсионных выплат в России, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предлагается осуществить дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Инициатива внесена в развитие новых положений Конституции РФ, отметил Нилов в своем ТГ-канале.

Сейчас с 2019 по 2025 годы предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии только один раз в год с 1 января, а в дальнейшем с 2025 года предусматривается осуществлять ежегодную индексацию страховой пенсии в два этапа: с 1 февраля — на уровень инфляции, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР. Планируется, что фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться только один раз с 1 февраля на уровень инфляции.

Поправками предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год и дополнительно с 1 июля — в случае, если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается повышать с 1 января, исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, увеличения которого предусмотрено действующим законодательством, а с 2025 года — ежегодно: с 1 февраля — на индекс роста потребительских цен за прошедший год и с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Фиксированная выплата к страховой пенсии повышается: с 1 января — согласно увеличению, предусмотренному действующему законодательству (с 2025 года — ежегодно: с 1 февраля — на индекс роста потребительских цен за прошедший год). При этом правительство будет одано право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд России пообещал обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий неработающим пенсионерам в период до 2024 года. В июле депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий индексацию всех пенсий.

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