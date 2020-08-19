Донецк, , 17:35 — REGNUM Территория ДНР была дважды за минувшие сутки обстреляна украинскими военными, сообщает 19 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

Уточняется, что оба обстрела населённых пунктов ДНР украинская армия осуществила вечером 18 августа. В одном случае применялось стрелковое оружие, в другом — автоматический гранатомёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 августа, ВСУ обстреляли из стрелкового оружия село Коминтерново в ДНР, а из АГС — посёлок Доломитное.

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