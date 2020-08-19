Киев, , 17:29 — REGNUM Правительство Украины постановило денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках СНГ в период с 1993 по 2001 годы. Об этом сообщил 19 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

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В частности, Киев выходит из соглашений о создании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация» от 22 января 1993 года, о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ от 12 марта 1993 года, о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации от 9 декабря 1994 года.

Также Украина намерена расторгнуть соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полётов судов гражданской авиации от 9 декабря 1994 года и о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства от 26 мая 1995 года.

Кроме этого, будут денонсированы меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации от 3 ноября 1995 года и решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация» от 16 марта 2001 года.

Сообщается, что правительство поручило МИД Украины уведомить о принятых решениях исполнительный комитет СНГ.