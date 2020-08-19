Киев, , 17:21 — REGNUM Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание 25 августа.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение сегодня, 19 августа, подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации аппарата парламента, на заседании планируется рассмотреть 6 законопроектов, среди которых ключевой — об увеличении размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен.

Ранее в офисе президента заявили, чтоосновным источником для финансирования повышения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Одобренный правительством макропрогноз предусматривает еще несколько этапов повышения уже в следующем году — до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

Против увеличения уровня минимальной зарплаты выступила Европейская бизнес ассоциация, заявив, что этот шаг приведет лишь приведет к увеличению теневой занятости в стране.