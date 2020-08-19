Брюссель, , 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.

Выборы в Белоруссии © ИА REGNUM

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала страны Евросоюза не признавать результаты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, политические противники нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко заявляют, что подсчёт голосов был сфальсифицирован.

Ни одного факта фальсификаций или доказательства своих слов «оппозиция» до сих пор не привела.

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