Бишкек, , 16:38 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Киргизии введен ряд ограничений для участвующих в парламентских выборах партий во время проведения агитационных мероприятий. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам главы правительства, на это время вводится запрет на скопления большого количества людей при проведении партийных съездов и других мероприятий, а также на их продолжительность — чтобы снизить риски заражения участников.

«Необходимо придерживаться всех рекомендаций врачей и санитарных норм. Для этого разработаны правила и требования для проведения мероприятий политических партий. Соблюдение этих требований будет под жестким контролем», — подчеркнул премьер.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов республиканского парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года.

Отметим, что первоначально на депутатские мандаты претендовали 44 политических партии, однако уже восемь из них отказалась от дальнейшего участия в предвыборной гонке, а руководство еще одной заявило о намерении сойти с дистанции уже в ближайшие дни.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Киргизии введен ряд ограничений для участвующих в парламентских выборах партий во время проведения агитационных мероприятий. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам главы правительства, на это время вводится запрет на скопления большого количества людей при проведении партийных съездов и других мероприятий, а также на их продолжительность — чтобы снизить риски заражения участников.

«Необходимо придерживаться всех рекомендаций врачей и санитарных норм. Для этого разработаны правила и требования для проведения мероприятий политических партий. Соблюдение этих требований будет под жестким контролем», — подчеркнул премьер.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов республиканского парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года.

Отметим, что первоначально на депутатские мандаты претендовали 44 политических партии, однако уже восемь из них отказалась от дальнейшего участия в предвыборной гонке, а руководство еще одной заявило о намерении сойти с дистанции уже в ближайшие дни.

Также стало известно о том, что партии «Табылга» и «Бирик» тоже планируют прекратить участие в парламентских выборах в качестве самостоятельных политблоков после объединения с партией «Мекеним Кыргызстан».