Берлин, , 16:35 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пыталась поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону, но тот отказался брать трубку, что делает невозможным ее посредничество в белорусском урегулировании. Об этом Меркель заявила сегодня, 19 августа, по итогам экстренного саммита Евросоюза, созванного из-за ситуации в Белоруссии.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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Напомним, что ранее Лукашенко говорил о том, что обсуждал с Меркель ситуацию в Белоруссии. Однако канцлер опровергла эту информацию, сказав, что у нее не было разговора с Лукашенко.

Теперь оказывается, что Меркель сама звонила Лукашенко, но тот отказался общаться.

Меркель подчеркивает, что из-за такого решения Лукашенко она не сможет быть посредником в делах урегулирования белорусского кризиса.