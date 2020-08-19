Минск, , 16:22 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии должен выявить организаторов массовых беспорядков и пресекать их деятельность, сообщает 19 августа «БелТА» со ссылкой на распоряжение белорусского президента Александра Лукашенко, отданное по итогам заседания Совета безопасности страны.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, белорусскому КГБ поручено вскрыть каналы финансирования акций протеста и массовых беспорядков. По словам Лукашенко, финансированием «оппозиции» занимаются западные страны, и даже не скрывают этого.

В то же время руководству МВД приказано не допустить новых беспорядков, особенно в столице страны Минске.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что людям надо вернуть «спокойную страну», хотя «и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять».

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