Бишкек, , 16:21 — REGNUM Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов «от имени партии и от себя лично» поздравил киргизскую партию «Биримдик» («Единство») с проведением съезда. Соответствующее письмо было отправлено 19 августа, передает ИА REGNUM.

В послании «эсеров» говорится, что «Сегодня мы являемся свидетелями зарождения в Киргизии совершенно новой политической силы, нацеленной на демократическое развитие Киргизской Республики и повышение благосостояния ее граждан. В условиях глобальной турбулентности современных политических и экономических процессов партия Демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик — Единство», ориентированная на евразийство, несомненно, способна завоевать симпатии широких слоев киргизского общества, будет востребована и получить серьезные преимущества».

При этом Миронов отмечает — для успешного развития Киргизии потребуется умение сохранять единство, понимать насущные потребности нации и профессионально разрешать актуальные вопросы.

В письме подчеркивается, что итоги съезда как для самой партии, так и для будущего Киргизской республики будут иметь особое значение. Лидер «Справедливой России» заверил, что его партия нацелена на дальнейшее укрепление всесторонних связей с идеологически близкими политическими силами и дружественным киргизским народом.

Отметим, что парламентские выборы в Киргизии намечены на 5 октября. За 120 мандатов будет бороться более 40 партий. По мнению экспертов по Киргизии, партия Демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик — Единство» является одним из фаворитов предвыборной гонки.

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