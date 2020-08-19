Тбилиси, , 16:34 — REGNUM В Грузии создана база для того, чтобы провести демократические выборы, но местным властям нужно продолжать проведение реформ, иначе население страны все меньше будет доверять демократическим институтам. Это говорится в обнародованном 19 августа на странице в соцсети Facebook видеообращении главы Национального демократического института по международным вопросам США (NDI) Дерека Митчелла.

«Без продолжения реформ тенденция снижения доверия населения к демократическим институтам продолжится. Стороны должны проявить политическую волю и поставить справедливость избирательного процесса выше партийных интересов», — сказал в обращении Митчелл.

Он сообщил, что в Грузии с 28 июля по 4 августа было проведено исследование в отношении избирательной системы и медиа-среды. Делегация из США встречалась с членами правительства Грузии, ЦИК, представителями гражданского общества и СМИ.

По утверждению Митчелла, в Грузии якобы еще наблюдается использование административного ресурса и судебной системы против политических оппонентов. По мнению руководителя NDI, это делает государство уязвимым для внешнего вмешательства.

Напомним, в Грузии 31 октября должны состоятся выборы в парламент. Официальные представители США неоднократно указывали, что эти выборы должны быть честными и прозрачными.

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