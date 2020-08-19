Хартум, , 16:20 — REGNUM Дипломат из Судана Хейдар Бадави Садек, анонсировавший план по соглашению с Израилем, уволен, сообщает 19 августа Associated Press.

Об этом сообщил суданский министр иностранных дел Омар Камар ад-Дин. По его словам, заявление Садека было неожиданным для МИД страны и никак не согласовывалось с позицией Хартума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заключения Израилем соглашения с ОАЭ о полном восстановлении дипломатических отношений многие страны Ближнего Востока высказались по поводу этого события.

Из Судана накануне, 18 августа, также прозвучало заявление, согласно которому республика намерена заключить с Израилем договор о мире. Через пару часов после этого последовало официальное опровержение.

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