Киев, , 16:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильной дороге международного значения Харьков — Ялта.

Трасса М-18 Харьков – Ялта President.gov.ua

Инспекция произошла в ходе рабочей поездки Зеленского в Запорожскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы офиса президента.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков проинформировал президента о работах, сделав акцент на том, что автодорога М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта обеспечивает транзитное движение грузовых и легковых автомобилей из соседних областей и пролегает через города Запорожье, Васильевка, Мелитополь, которые не имеют обходных дорог.

По словам чиновника, в Запорожской области планируется отремонтировать 122,9 км пути, работы уже начаты на 88,7 км.

Пресс-служба отмечает, что Зеленский остался доволен ходом инспекции и заявил, что в плане ремонта дорог Запорожье показывает один из лучших результатов на Украине.

«Самое главное, что люди едут по нормальной дороге. Всего за конец 2019—2020 годы будет построено около 500 км дорог государственного значения», — подчеркнул он.

ИА REGNUM отмечает, что подрядчиком ремонта дороги на трассе Харьков — Ялта выступает турецкая фирма «Онур Конструкцион Интернешнл».