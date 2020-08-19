Бишкек, , 16:20 — REGNUM «Повышается градус недовольства населения, но при этом избиратели лучше реагируют на социальные акции. Если кандидаты от партии будут организовывать «мобильные бригады» или заниматься поставками адресной помощи — они смогут не только привлечь внимание, но и заработать политические очки», — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев рассказал ИА REGNUM о рисках и преимуществах партий власти в Киргизии перед парламентскими выборами, намеченными на 4 октября.

Эксперт отметил, что проблемы, вызванные пандемией коронавируса, «по-прежнему актуальны для всего мира и являются значимым фактором во время электорального процесса».

«Я бы не стал однозначно утверждать, что пандемия и ее последствия значительно изменят правила игры. Ситуацию с карантином, оказанием медицинской и социально-экономической поддержки населению можно использовать в политических технологиях, но это не оказывает принципиального влияния на сложившуюся систему», — пояснил казахстанский эксперт.

Бурнашев уверен, что сейчас в Киргизии «повышается градус критичности населения, но при этом избиратели лучше реагируют на социальные акции».

"Если кандидаты от партии будут организовывать «мобильные бригады» или заниматься поставками адресной помощи — они смогут не только привлечь внимание, но и заработать политические очки».

Отметим, что российский эксперт Аждар Куртов в качестве примера «эффективной работы» политических партий в Киргизии упоминал «медицинскую помощь населению во время пика заболеваемости коронавирусом». Этой деятельностью среди прочих занимались партии «Мекеним Кыргызстан» и «Республика» (Сейчас «Мекеним» проводит массовые медицинские осмотры в регионах Киргизии — прим. ИА REGNUM).

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Роль административного ресурса на выборах в Киргизии «оценить сложно». Сравнивая ситуацию в Киргизии с соседним Казахстаном, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев отмечает, что «в Казахстане административный ресурс однозначно имеет определяющее значение».

Отвечая на вопрос о борьбе за первые места по количеству мандатов, Бурнашев предположил, что «партия власти «Биримдик» может войти в тройку лидеров, но не получить подавляющее число голосов избирателей».

«Все минусы существующей системы во время пандемии проявились очень ярко. Критичность населения по отношению к действующей власти возросла. Это характерно не только для Киргизии, но и для многих стран, которые столкнулись с несправедливостью и неспособностью государства обеспечить потребности населения».

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По мнению Бурнашева, риски для правящих структур на предстоящих выборах в Киргизии «очень высокие».

«В Киргизии пандемия больно ударила по настроению избирателей. Это, несомненно, скажется на выборах. В других странах, в силу отсутствия партийной борьбы, недовольство населения не станет сколько-нибудь важным фактором на выборах», — сказал эксперт.

Профессор дал общую рекомендацию будущим депутатам парламента Киргизии.

«Необходимо сохранить конкурентность, чтобы в парламенте не было доминирующей силы. Это будет стратегически правильным решением», — считает он.

Говоря о том, какие партии хотели бы видеть в парламенте Киргизии ее соседи — Россия и Казахстан, Бурнашев ответил так:

«Москве и Нур-Султану по большей части абсолютно без разницы, кто окажется у власти в Киргизии. Важно одно — обеспечить верховенство права. Нужно, чтобы соблюдались законы всеми участниками политического процесса. Если говорить о конкретике, то хотелось бы, чтобы представители парламента были предсказуемыми, последовательными и надежными».

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