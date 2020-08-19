Минск, , 15:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал республиканские средства массовой информации противостоять «чёрной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с российскими гражданами.

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Лукашенко призвал СМИ объяснять людям, что программы «чёрной сотни» (созданный позицией Координационный совет) — это «путь в пропасть» к уничтожению Белоруссии как суверенного и независимого государства.

«Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя», — цитирует Лукашено БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что создание на территории Белоруссии альтернативных органов для захвата власти является незаконным и карается законодательством республики.

Кроме этого, участвующие в нем оппозиционеры уже «выстроились в очереди и делят портфели» и добавил, что в республике нет такого количества высокопоставленных должностей, какое нужно всем желающим из оппозиции получить таковые, подчеркнул Лукашенко.

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