Минск, , 16:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить ряд иностранных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии. Об этом шла речь на заседании Совбеза Белоруссии, сообщило 19 августа информационное агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Лукашенко перечислил лидеров Германии, Франции, Польши, Литвы и Украины и поручил предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. В частности, речь идёт о финансировании протестов.

«Мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил попытки иностранного вмешательства в дела Белоруссии. Он также напомнил о том, что произошло на Украине в 2014 году.

Читайте также: Лавров заявил о вмешательстве извне в дела Белоруссии