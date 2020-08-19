Москва, , 15:50 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что Россия даст адекватный ответ на высылку дипломата из Норвегии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

«В данном конкретном случае, уверен, Россия даст адекватный ответ на принципах взаимности», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В целом, по его мнению, ситуация не способствует улучшению российско-норвежских отношений, создаёт негативный фон для межгосударственного взаимодействия.

«Решение о высылке российского дипломата из Норвегии стало продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран. Везде один и тот же почерк — бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе», — подчеркнул Слуцкий.