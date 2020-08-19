Париж, , 15:45 — REGNUM Столкнувшись с ухудшением ситуации со здоровьем, некоторые мэры во Франции объявили о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19, передает BFM TV.

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Хотя ношение масок является обязательным повсеместно в закрытых общественных местах, в некоторых муниципалитетах меры даже более строгие. Несколько муниципалитетов объявили, что ношение масок станет обязательным в центре городов и туристических местах.

Таким образом, парижские набережные Сены, старый порт Марселя или даже площадь Белькур в Лионе теперь нужно будет посещать только в том случае, если вы наденете маску.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее заявил, что хотел бы «максимально расширить обязательное ношение масок в общественных местах».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции компании обеспокоены дополнительными расходами, связанными с ношением масок, которые с 1 сентября станут обязательными для всех сотрудников.

Подробнее в материале: Компании Франции обеспокоены расходами, связанными с ношением масок