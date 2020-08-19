Москва, , 15:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с призывом к странам Запада, в связи с ситуацией в Белоруссии, вспомнить, чем закончилось их посредничество на Украине в 2014 году. Она заявил об этом 19 августа в эфире телеканала «Россия 1».

Радикалы на Майдане (сс) Ivan Bandura

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Как напомнил глава МИД РФ, в 2004 и 2014 году, когда на Украине происходили «майданы», многие глав стран-участниц Евросоюза выступали именно с логикой «или-или».

"Когда сейчас говорят о «посредничестве» — мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, — я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество — единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги «посредничали» в 2014 году в ходе «майдана» в Киеве», — подчеркнул Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Белоруссии признает, что выборы президента страны, состоявшиеся 9 августа, не были идеальными.