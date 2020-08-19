Киев, , 15:36 — REGNUM Правительство Украины отменило действие нескольких соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 августа во время брифинга.

«Сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем соглашение о радионавигационном обеспечении и соглашения, которые касаются гражданской авиации», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что Украина присоединилась к соответствующим международным договорам, а разрыв соглашений СНГ — «ответ на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий».

Напомним, с 2014 года власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в некой «агрессии», отказываясь признать государственный переворот в Киеве причиной частичного распада страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина расторгла соглашение о взаимном учреждении торговых представительств с Россией.

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