Киев, , 15:00 — REGNUM В Киеве сегодня, 19 августа, появились большие рекламные плакаты, на которых в своеобразной форме поздравляют с днем рождения главу директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Фотографии «поздравлений» опубликованы в социальных сетях и СМИ страны.

«Спасибо, что ни кого не посадил братан! С Днюхой!», — написано на плакатах вместе с большой фотографией Сытника.

Отметим, что директору НАБУ действительно сегодня исполнился 41 год. На «поздравления», размещенные на улицах Киева, силовик пока не отреагировал.

17 августа на брифинге Сытник, занимающий свою должность с весны 2015 года, заявил, что есть только один законный способ уволить директора НАБУ, в рамках которого вначале надо провести аудит, который должен быть негативным.

«И это возможность инициировать вопрос в парламенте… Только этот аудит почему-то никто не хочет проводить. Если у нас настолько все плохо, почему бы его не провести?», — добавил он.