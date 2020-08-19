Москва, 19 августа 2020, 14:49 — REGNUM В настоящее время нельзя говорить о том, что белорусский протест выдохся, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя митинги в Белоруссии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны продолжают вести финансирование протестных акций на территории Белоруссии.
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