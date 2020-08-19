Москва, , 14:49 — REGNUM В настоящее время нельзя говорить о том, что белорусский протест выдохся, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя митинги в Белоруссии.

«Перед нами две совершенно разных истории. Первая — это история протеста. Белорусский народ от очень многого устал. Оснований для этого сколько хотите. Была проблема: Лукашенко и малый бизнес. У людей огромный запрос на перемены. И протест сформировался. Он огромен, — сказал Шурыгин. — И есть вторая история — как же этот протест угнать? Я бы не стал говорить, что он выдохся. Сейчас как раз идет активное формирование того самого ядра, которое надо будет потом вставить в этот протест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны продолжают вести финансирование протестных акций на территории Белоруссии.

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