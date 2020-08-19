Брюссель, , 14:33 — REGNUM Экстренный саммит в видео-формате по ситуации в Белоруссии, который был созван по инициативе Польши и Литвы, начали главы стран-участниц 27 государств Евросоюза. Об этом 19 августа сообщил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс на своей странице в соцсети Twitter.

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«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал в своем сообщении Баренд Лейтс.

При этом сам глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter после начала экстренного саммита написал, что в Белоруссии «насилие должно прекратиться и мирный диалог должен быть запущен» и что власти республики должны «отвечать на волю народа».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления в некоторых белорусских СМИ о том, что в республике якобы находятся военные из других стран, опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.