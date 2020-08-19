Москва, , 14:20 — REGNUM Организаторы белорусских протестов «ставили на блицкриг», на быстрое свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

«Почему майдана в Белоруссии не получится? — сказал политолог. — Потому что, на мой взгляд, ключевое отличие белорусских протестов от майдана в том, что на майдане был четкий план и четкая последовательность действий. А организаторы минских протестов ставили именно на блицкриг. Они думали, что, повысив планку протеста в первые дни, они смогут Лукашенко сковырнуть. Но этого не получилось. Белорусская оппозиция сделала ключевую ошибку. Они решили сформировать свои политические лозунги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внешние силы пытаются вмешаться в дела Белоруссии, воспользовавшись протестами в стране.