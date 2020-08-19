Рязань, , 14:20 — REGNUM Рязанское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» обжаловало в ЦИК РФ постановление избирательной комиссии Рязанской области. Региональный орган обязали вновь рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов, сообщили 19 августа в Центризбиркоме.

7 августа 2020 рязанский избирком исключил из заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной думы седьмого созыва пять человек, выдвинутых региональным отделением «Коммунистической партии коммунисты России». По заявлению избирательной комиссии Рязанской области, в документах у четырёх кандидатов (Максима Сурайкина, Владимира Рязанова, Алексея Вахалина и Светланы Сбруевой) отсутствовало указания о том, что они уже исполняют обязанности депутатов на непостоянной основе. Ещё один кандидат (Алексей Загорский) не подписал сведения о размере и об источниках доходов. В положенный срок эти документы не были предоставлены в избирательную комиссию, что и стало основанием для исключения.

19 августа ЦИК России постановила жалобу избирательного объединения «Рязанское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» на постановление избирательной комиссии Рязанской области удовлетворить и обязать региональный избирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов.

Всего от Рязанского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» было зарегистрировано 75 человек. По жеребьёвке избирательное объединение будет располагаться в бюллетене по единому избирательному округу под номером 1.