Киев, , 14:17 — REGNUM Правительство Украины начинает подготовку к безопасному проведению местных выборов в октябре, заявил на заседании кабмина сегодня, 19 августа, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что речь идет об угрозах, связанных с коронавирусом, поручив соответствующий вопрос минздраву страны. Премьер сослался на обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты.

«Прошу минздрав… отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса — протоколы, процедуры, рекомендации, передать их ЦИК и на места в окружные избирательные комиссии», — заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что времени осталось немного, поэтому данный вопрос нельзя откладывать.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться в октябре нынешнего года. 17 августа главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что к тому моменту если более чем 50% территории Украины будет в «красной» зоне карантина, то властями будет рассматриваться вопрос о переносе выборов.