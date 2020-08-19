Москва, , 14:09 — REGNUM Отказ Соединенных Штатов от участия в онлайн-саммите Совбеза ООН по ядерной программе Ирана не позволяет провести его в предложенном российской стороной формате. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В том формате, в котором он предлагался изначально, да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время провести видео-саммит глав государств — постоянных членов Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана.

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