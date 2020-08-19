Москва, , 14:07 — REGNUM В Кремле внимательно следят за событиями в Мали — оценка будет дана после анализа ситуации. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в России изучают информацию, поступающую из Мали. «После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа военные Мали устроили мятеж и арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту. Мятежники вынудили его уйти в отставку. Был создан Национальный комитет спасения народа.

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