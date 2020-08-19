Уфа, , 14:17 — REGNUM Для недопущения подобных событий, которые произошли на шихане Куштау 15 и 16 августа, нужно активно работать с людьми и понимать их интересы. Об этом 18 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на всероссийском Инвестсабантуе «Зауралье», который проходит в Башкирии.

По его словам, самое главное, чему учится руководство региона, так это диалогу с жителями. Потому, что принимать какие бы то ни было решения, и при этом не советоваться с людьми, не понимать природу их отношения к происходящим событиям, является не правильным.

Хабиров подчеркнул, что события на Куштау показали, что нужно глубже понимать, что происходит и более активно работать с жителями. Грядут непростые времена, во время которых при развитии экономики, чиновники будут сталкиваться с тем, что люди не захотят появления каких-нибудь предприятий на своей территории. Поэтому руководству нужна мудрость, а также опыт ведения этих дел и переговоров, отметил он.

В заключении Хабиров выказал уверенность в том, что руководство Башкирии сможет найти правильный баланс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии произошли столкновения местных экоактивистов, выступающих против разработки горы, с сотрудниками правоохранительных органов и частного охранного предприятия.

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