Осло, , 14:10 — REGNUM После задержания гражданина Норвегии, который подозревается в передаче важной информации другой стране, из данной страны будет выслан российский дипломат. Об этом 19 августа сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежское внешнеполитическое ведомство.

«Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию», — приводит телекомпания сообщение МИД Норвегии.

Также там уточнили, что российский дипломат высылается из-за совершения им действий, которые являются несоответствующими его статусу и дипломатической роли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция Нью-Йорка усилила патрулирование вокруг генерального консульства России из-за нападений, которые происходили на прошлой неделе.