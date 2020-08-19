Москва, 19 августа 2020, 14:02 — REGNUM Нельзя отрицать, что в Белоруссии в настоящее время используются технологии протестной мобилизации и что есть внешние силы, которые координируют протест. Об этом 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Никита Данюк.
Но, как подчеркнул Данюк, того демонтажа режима, на который рассчитывала оппозиция, не произошло.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Белоруссии признает, что выборы президента страны, состоявшиеся 9 августа, не были идеальными.
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