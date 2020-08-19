Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Большинству граждан США стыдно за то, как их страна ответила на вызов пандемии коронавирусной инфекции, об этом свидетельствуют данные опроса SSRS, опубликованные 19 августа телеканалом CNN.

Почти каждый седьмой гражданин США считает, что для борьбы с пандемией коронавируса были приняты недостаточно эффективные меры. Более половины участников опроса — 58% — выразили недовольство в связи с действиями президента США Дональда Трампа.

Более того, подавляющее большинство респондентов — каждый восьмой участник — указали на то, что они крайне сердиты. При этом не последнюю роль в оценках действий нынешних властей играет политическая принадлежность респондентов.

В частности, демократы (76%) и сторонники независимых кандидатов (58%) более склонны утверждать, что худшее еще впереди, чем республиканцы (26%). Более того, опрос обнаруживает огромный разрыв в 64% между сторонниками Демократической и Республиканской партий по вопросу о том, комфортно ли им возвращаться к своим обычным делам (82% среди республиканцев, 18% среди демократов).

Демократы почти единодушны в том, что они скорее стыдятся, чем гордятся принятыми мерами по борьбе с вирусом (93% смущены, 5% гордятся), в то время как республиканцы в основном гордятся (61% так говорят против 33% тех, кто стыдится).

Напомним, в США сложилась наиболее острая ситуация с коронавирусом. Так, страна занимает первое место в мире по количеству скончавшихся в результате заражения коронавирусом: на сегодняшний день это число превысило 170 тыс. человек. Кроме того, в США диагноз COVID-19 подтвержден у 5,4 млн человек.