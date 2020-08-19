Минск, , 13:47 — REGNUM Власти Белоруссии разберутся с демонстрантами на проходных заводов, которые оказывают давление на простых рабочих. Об этом 19 августа заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

«Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий», — сказал глава государства. Он также выразил благодарность сотрудникам белорусских предприятий, который продолжили работу.

Лукашенко заявил, что работников в начале и в конце рабочего дня пропускают через «агрессивную толпу». Он добавил, что власти есть на кого опереться.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа во время акции протеста у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух человек. В МВД сообщили, что демонстранты мешали сотрудникам пройти на работу.