Москва, , 13:53 — REGNUM Гражданам Белоруссии хватит мудрости, чтобы выйти из сложившегося в стране политического кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отрывок выступления которого продемонстрировали в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Я очень надеюсь, что белорусы смогут сами разгораться в своих делах и не будут идти на поводу тех, кому Белоруссия нужна, чтобы осваивать геополитическое пространство. Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам сможет разобраться в этой ситуации. Я вижу готовность властей к диалогу», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ выразил надежду что и противоположная сторона будет готова к диалогу.