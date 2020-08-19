Киев, , 13:46 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело о недостоверном декларировании имущества бывшим министром инфраструктуры страны Владимиром Омеляном из-за истечения срока давности. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе суда.

«Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму — 30 марта 2020 года», — сказано в решении.

Омеляна подозревали в двух случаях подачи недостоверной информации об имуществе. В одном случае разница составила 3 млн гривен, а во втором — 8 млн гривен или $110 тыс. и $294 тыс. соответственно.

Напомним, экс-министра также подозревают в совершении незаконных действий, причинивших государству убытки на сумму 30,5 млн гривен или $1,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Омелян призвал власти Украины «перейти в наступление» и поддержать «становление демократии» в соседних странах.

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