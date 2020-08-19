Белград, , 13:37 — REGNUM «Мутный российский портал REGNUM» регулярно публикует статьи сербского оппозиционного политика Младжана Джорджевича, в которых он обвиняет президента Сербии Александра Вучича в его неискреннем отношении к Москве и призывает Кремль более активно вмешаться в события в его стране. Об этом в статье под заголовком «Имеет ли оппозиция любимого диктатора», опубликованной 18 августа в издании Alo, пишет директор «Международного института безопасности» (Сербия) Орхан Драгаш.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора публикации, Джорджевич в своих статьях «хотя бы выступает открыто, искреннее и практично, требуя от России вмешательства в сербские политические дела и советуя России, что она должна сделать, если не хочет «потерять» Сербию и Балканы».

«Если бы хотя бы наполовину были такими искренними и СМИ, которые публикуют позицию Джорджевича, а также последователи его политики в Сербии… Политики, которую в России продвигает портал, возглавляемый Модестом Колеровым, — человеком, который в 2012 году в странах Прибалтики был провозглашен персоной нон-грата, потому что его агентство было идентифицировано в этом регионе как носитель российской пропаганды. Он сам до того, как пришел в медийный бизнес, возглавлял управление администрации президента России по межрегиональным и культурным связям», — пишет Орхан Драгаш.

В статье Драгаш упрекает сербскую оппозицию в том, что она подчеркивает сходство между лидерами Сербии и Белоруссии Александром Вучичем и Александром Лукашенко и называет их диктаторами, в то время как, по мнению сербского эксперта, более справедливо и точно было бы назвать диктатором президента России Владимира Путина.

По данным Википедии, сербский эксперт по вопросам безопасности Орхан Драгаш в 2012 году защитил докторскую диссертацию в Европейском университете (Брюссель). Квалификацию он повышал в Лондонской школе экономики (LSE) в 2018 году, в Школе менеджмента Йельского университета в 2019 году, а в 2020 году прошел обучение в рамках «программы подготовки лидеров» в Оксфордском университете.