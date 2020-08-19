Минск, , 13:40 — REGNUM Западные страны продолжают вести финансирование протестных акций на территории Белоруссии. Такое мнение 19 августа высказал белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики, передает агентство БелТА.

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"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию. Мы это видим», — сказал президент Белоруссии.

Также он отметил, что власти республики не могут отследить все поступающие в страну средства, так как их большое количество поступает в виде наличных.

«Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что главы западных государств, с одной стороны, предлагают нынешним властям республики разговоры и переговоры, а с другой — гнут свою линию.

«Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем», — заявил Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание на территории Белоруссии альтернативных органов для захвата власти является незаконным и карается законодательством республики.

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