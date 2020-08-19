Москва, , 13:49 — REGNUM Внешние силы пытаются вмешаться в дела Белоруссии, воспользовавшись протестами в стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отрывок выступления которого продемонстрировали в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Лавров отметил, что это является элементом борьбы за постсоветское пространство.

«Последний пример — это Украина. И то, что мы слышим из стран Прибалтики, из Польши, из Европарламента, — это всё не про Лукашенко, не про права человека, не про демократию. Это всё про геополитику», — сказал Лавров.