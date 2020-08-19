Владимир, 19 августа 2020, 13:26 — REGNUM Председатель комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области Алексей Виноградов ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Служебный контракт с Алексеем Виноградовым был расторгнут 14 августа «по соглашению сторон», пояснили в областной администрации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
До назначения нового главы комитета его обязанности будет исполнять заместитель председателя комитета Светлана Жирова.