Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Михаил Саакашвили, несмотря на то, что был грузинским президентом, вряд ли может навредить отношениям между народами Украины и Грузии. Такое мнение украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов 18 августа высказал агентству «ИнтерпрессНьюс».

В мае из Киева был отозван грузинский посол Давид Залкалиани. Поводом стало то, что на Украине назначили заочно приговоренного в Грузии к тюремному сроку Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ.

«Я не верю, что один человек, даже если этот человек — бывший президент Грузии и гражданин Украины, может нанести ущерб или поставить под вопрос добрую волю граждан двух стран, Грузии и Украины, — сказал Долгов. — Мы стратегические партнеры, не только президенты и власти двух стран, но и народы».

Украинский посол выразил сожаление, что его коллега отозван из Киева и заявил, что верит в возвращение грузинского посла в Киев.

Стоит отметить, что Саакашвили после назначения на государственный пост на Украине сделал несколько публичных высказываний в отношении грузинских властей. Он заявил, что нынешнее руководство Грузии вредит стране, и его нужно срочно менять.

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