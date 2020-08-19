Севастополь, , 13:24 — REGNUM Жалобу кандидата в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа города Севастополя третьего созыва Сергея Василенко рассмотрел 19 августа ЦИК России. Ранее Севастопольская городская избирательная комиссия отказала Василенко, который намеревался баллотироваться в депутаты как самовыдвиженец, в регистрации, кандидат оспорил это решение.

ЦИК постановил жалобу Василенко «оставить без удовлетворения: в сборе подписей принимал участие член УИК, подписи признаны недействительными».

Также решение ЦИК Севастопольской городской избирательной комиссии дано поручение «осуществить необходимые действия для привлечения члена УИК с правом решающего голоса, который осуществлял сбор подписей в поддержку выдвижения С.И.Василенко, к установленной законодательством ответственности».

13 сентября 2020 года в Севастополе состоится пять избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Совета Гагаринского муниципального округа города Севастополя третьего созыва.