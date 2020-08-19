Москва, , 13:23 — REGNUM Правительство РФ разработало проект стратегии действий в Антарктике до 2030 года. Об этом 19 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы правительства, новая стратегия позволяет модернизировать структуру зимовочных станций, а также создать на основе сезонной полевой базы «Русское» круглогодично действующую антарктическую станцию.

В планах оснастить российскую экспедицию в Антарктиде двумя самолётами Ил-114, а также создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию.

«Такие шаги позволят провести современные комплексные научные исследования и природоохранные мероприятия на уровне ведущих антарктических держав и должны укрепить наши позиции в системе договора об Антарктике», — сказал Мишустин.