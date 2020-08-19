Москва, , 13:50 — REGNUM Происходящие в Белоруссии является попыткой иностранного вмешательства в дела суверенного государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отрывок выступления которого продемонстрировали в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, происходящее в Белоруссии тревожит российских дипломатов.

«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью того, чтобы навязать те порядки, которые внешние игроки считают выгодными», — заявил Лавров.

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