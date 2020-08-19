Минск, , 13:23 — REGNUM Создание на территории Белоруссии альтернативных органов для захвата власти является незаконным и карается законодательством республики. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Okras

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"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции», — сказал белорусский президент.

Кроме этого, он отметил, что участвующие в нем оппозиционеры уже «выстроились в очереди и делят портфели» и добавил, что в республике нет такого количества высокопоставленных должностей, какое нужно всем желающим из оппозиции получить таковые.

«Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — указал белорусский лидер.

«Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом», — также заявил Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у проходных заводов, которые встречают заводчан, и поблагодарил тех рабочих, которые не стали присоединяться к забастовкам.