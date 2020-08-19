Москва, , 13:09 — REGNUM Свою готовность посетить республику Кипр подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе обмена посланиями по поводу 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом. Об этом 19 августа говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении указывается, что главы МИД обеих стран выразили обоюдное удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между Россией и Кипром и подчеркнули значимость совместной работы для реализации в практическом плане главных договорённостей между государствами.

«Сергей Лавров подтвердил готовность посетить Республику Кипр в соответствии с имеющимся приглашением», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, министры иностранных дел России и Кипра отметили высокий уровень взаимопонимания в вопросах как региональной, так и глобальной повестки дня. При этом со стороны России было снова заявлено о поддержке усилий руководства республики в вопросах урегулирования кипрской проблемы на базе имеющихся резолюций ООН.

«Зафиксирован настрой продолжать координацию шагов на международных площадках в интересах обеспечения мира и стабильности в Восточном Средиземноморье и на европейском континенте в целом», — добавляется в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Мали, где мятежники арестовали президента и премьер-министра страны.